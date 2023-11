La préfecture alerte sur des montées rapides des eaux du Rhône

Avec les pluies des derniers jours, le niveau du Rhône est au plus haut. Les perturbations qui se sont succédées ces derniers jours ont provoqué des réactions modérées notamment sur le Haut-Rhône, tout en rendant les sols très humides.



La préfecture alerte sur des risques de crues et inondations entre les communes de Lyon et Jons.



Selon Vigicrues les premiers débordements et dommages localisés sont attendus dans la matinée. Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles localement.

🟡🌊 Les pluies ont provoqué une nouvelle hausse du fleuve #Rhône qui se poursuivra jusqu'au vendredi 3 novembre matin sur le tronçon situé de #Jons à #Lyon.



Des montées rapides des eaux et/ou des premiers débordements localisés sont possibles. https://t.co/pQXtSUHtBJ pic.twitter.com/rcxdMVaPiU — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 2, 2023