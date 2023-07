La préfecture annonce les nouvelles dates des élections municipales de Pont d’Ain 

Alors que le maire du petit village de Pont d’Ain a récemment renoncé à ses fonctions, accompagné de dix conseillers municipaux dont trois de ses adjoints, la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé mardi les modalités des prochaines élections.

Le conseil municipal et communautaire va être renouvelé dans son intégralité, et des élections partielles sont prévues pour le 8 octobre 2023. La date d’un éventuel second tour est, elle, fixée au 15 octobre 2023.

Une fois le conseil municipal complet, l’élection du nouveau maire de Pont d’Ain sera organisée, et les dates communiquées en amont par la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour le premier tour, les candidatures devront être déposées à la sous préfecture de Nantua entre le 18 et le 20 septembre.

Quant au probable second tour, les candidatures devront être déposées entre le lundi 9 et le mardi 10 octobre.