La préfecture de l’Isère durcit les mesures face au rebond de l’épidémie

Face à la remontée de l’épidémie, la préfecture de l’Isère a été contrainte de renforcer les restrictions dans le département. Les taux d’incidence et la pression hospitalière sont en nette augmentation ces dernières semaines. Le département a été placé sous surveillance renforcée.



Parmi les principales mesures, le port du masque est désormais obligatoire dans toutes les communes du département comptant plus de 2000 habitants.



Autre annonce importante, les surfaces commerciales de plus de 10 000m² ne pourront plus recevoir de clients à partir de mercredi.

Passage en vigilance renforcée en #isere.

— Préfet de l'Isère (@Prefet38) March 26, 2021