La préfecture de Saône-et-Loire annonce la mise en place du plan grand froid

Ce lundi 8 janvier, la préfecture de Saône-et-Loire a annoncé l’activation du premier niveau du plan grand froid en raison de la baisse récente des températures. Ce dernier permet d’accroître notamment la vigilance pour les sans-abris ou les personnes en situation précaire. Ainsi les équipes mobiles des SAMU sociaux de Mâcon et de Chalon-sur-Saône opèrent chaque soir par exemple, et peuvent être élargis à la ville de Tournus en cas de besoin. Il est également demandé à la population de contacter le SAMU social au 115 pour signaler une personne qui serait en danger et qui ne solliciterait pas forcement d’elle-même de l’aide.

E.R