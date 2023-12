Alors que trois conférences étaient prévues à Lyon et Villeurbanne ce week-end dans le cadre du Lyon Antifa fest, la préfecture du Rhône les a toutes interdites. Les raisons évoquées concernant cette interdiction sont les troubles à l’ordre public qu’elles pourraient engendrer et qu’elles prônaient la haine des institutions, des valeurs de la République et des forces de l’ordre.