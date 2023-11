La préfecture du Rhône organise une opération de sensibilisation des cyclistes et des utilisateurs de trottinettes suite au changement d’heure

En raison du changement d’heure et de la tombée de la nuit précoce, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a annoncé via un communiqué qu’une opération de sensibilisation à l’attention des cyclistes et des utilisateurs de trottinettes allait avoir lieu ce vendredi 3 novembre à 17h avenue Charles De Gaulle et avenue général Brosset à Tassin-la-Demi-Lune en présence de Juliette Brossart Trignat, préfète déléguée.