La préfecture du Rhône prend des mesures pour Halloween

Au regard des troubles à l’ordre public constatés les précédentes années les nuits du 31 octobre, la Préfète a pris un ensemble de mesures nécessaires au respect de la tranquillité publique dans le Rhône et la Métropole de Lyon.



Du 31 octobre, 12h00, au 1er novembre 2023, 06h00, seront interdits dans l’ensemble du département :

• la consommation en réunion de boissons alcoolisées sur la voie publique, en dehors des lieux réservés à cet effet ;

• la vente d’alcool à emporter, à partir de 20h00 ;

• la vente et l’usage d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques par les particuliers sur l’espace public ;

• la vente ou la détention de carburant en récipient portable.



A l’approche des habitations, il est également demandé aux automobilistes une vigilance particulière à la tombée de la nuit compte tenu des déambulations de groupes avec enfants.