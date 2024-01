La préfecture du Rhône renforce ses capacités d’hébergement d’urgence

La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône a décidé de renforcer ses capacités d’hébergement d’urgence pour prendre en charge les personnes les plus vulnérables repérées lors des maraudes.



Sans attendre l’éventuelle activation de la vigilance grand froid au regard de l’évolution des conditions météorologiques dans les prochains jours pour le département du Rhône et la métropole de Lyon, la Préfète du Rhône a décidé d’activer les mesures suivantes :

• le renforcement des maraudes ;

• l’extension des horaires des accueils de jour sur tout le territoire du département ;

• la sanctuarisation d’une quinzaine de places au sein d’un centre d’accueil et la mobilisation provisoire de places d’hôtels pour accueillir les ménages les plus fragiles repérés par la veille sociale et les maraudes renforcées

L a préfecture rappelle que l’État finance quotidiennement dans le Rhône plus de 22 000 solutions de logement adapté ou d’hébergement d’urgence ainsi que 2 100 places dédiées aux personnes en parcours d’asile et d’intégration. En 10 ans, le parc d’hébergement géré par l’État a vu ses capacités multipliées par deux.



C.B.