La préfecture interdit la manifestation “Lugdunum Suum”

Le collectif identitaire “Les Remparts” a annoncé, sur les réseaux sociaux, l’organisation, le 8 décembre 2022 à 18h45, d’une marche intitulée “Lugdunum Suum” empruntant un itinéraire entre la place Saint-Jean et la Basilique de Fourvière.



Selon la préfecture “Cette manifestation est susceptible de générer de sérieux troubles à l’ordre public au regard

des récentes violences commises par des militants des mouvances radicales et des slogans xénophobes scandés lors du rassemblement du 21 octobre 2022. Aussi, compte-tenu de l’affluence de la Fête des Lumières qui rassemblera du 8 au 11 décembre 2022 des milliers de spectateurs et mobilisera un grand nombre de forces de l’ordre et de services de secours, le Préfet du Rhône a décidé d’interdire la manifestation.”