La préfecture prend des mesures pour le Nouvel An

Afin de prévenir les incidents, la préfecture du Rhône a pris des mesures pour que la soirée du Nouvel An se déroule dans le calme.



La préfecture a décidé d’interdire la consommation d’alcool ou la vente d’alcool dans la rue à partir de ce dimanche 17h. La mesure prendra fin ce lundi à 11h. A noter qu’il est également interdit de détenir, transporter ou vendre du carburant en récipient portable et de vendre, détenir, transporter ou utiliser des feux d’artifices ou des articles pyrotechniques sur les espaces public, sauf pour les spectacles déclarés et tirés par des artificiers professionnels”

Entre 20h dimanche et lundi 9h, la vente d’alcool à emporter est interdite dans l’ensemble des communes du Rhône.