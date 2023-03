La préfète du Rhône contre les actes malveillants sur les structures de télécommunication

Ce mardi, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, Fabienne Buccio, a signé une convention visant à renforcer la réponse des services de l’État en cas d’actes malveillants sur les infrastructures de télécommunication dans le Rhône. Cette convention permet également d’améliorer la remontée et l’échange d’informations, la détection des menaces ainsi que les dépôts de plainte et la mise en place de procédures permettant la poursuite des auteurs des infractions.

La signature de cette convention s’inscrit dans le cadre d’une stratégie définie par le ministre de l’Intérieur. Elle associe ainsi les Procureurs de la République de Lyon et de Villefranche-sur-Saône, aux forces de sécurité intérieure et aux 4 grands opérateurs de télécommunications : Bouygues Télécom, Free Mobile et Orange, SFR-Altice.

Cette décision vient à la suite d’une série d’incendies et de dégradations d’armoires de rue, de pylônes et d’antennes de téléphonie mobile dans le Rhône.