La première de Textor, la pression des fans, le droit à l’erreur interdit… OL-Strasbourg : l’avant-match

OLYMPIQUE LYONNAIS – RC Strasbourg, 19ème journée de Ligue 1, samedi 21h.

La première de Textor

Après avoir déjeuné avec Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot, Bruno Cheyrou et Laurent Blanc, le nouveau propriétaire de l’OL a rendu visite aux joueurs. Il s’est aussi exprimé devant les médias. Aucune déclaration fracassante mais des mots bienvenus, tant l’homme était attendu : “C’est un très bon sentiment d’être ici sans les banques, sans les avocats. C’est positif de sentir la chaleur de ce projet, de voir les terrains et les infrastructures… C’est un peu un rêve. Le temps est venu de se mettre au travail. (…) Je suis convaincu que nous avons la meilleure Académie du monde avec l’OL. Nous avons les moyens de faire beaucoup grâce au centre de formation. (…) On a tout ce qu’il faut pour y arriver. L’OL doit être en haut du classement. Une qualification pour l’Europe est encore possible. Il faudra faire le job contre les équipes du bas de tableau. On a des joueurs qui reviennent, l’avenir sera passionnant. (…) Si des joueurs s’en vont, ils seront remplacés par des meilleurs, c’est ça le football.”

La pression des fans

Les belles paroles du nouveau propriétaire ne font pas oublier la piteuse situation de l’OL, toujours coincée à la huitième place du championnat. Après avoir demandé via une banderole “une victoire obligatoire à Nantes”, les Ultras ont élevé le ton avec un cinglant “Arrêtez d’être ridicules ou dégagez !”. La tension sera probablement palpable avant le match.

La banderole des BG87 au centre d’entraînement de l’OL ! 🔴🔵 #TeamOL #OLRCSA



📸 Bad Gones 1987 – Officiel (sur Facebook) pic.twitter.com/6rBNGyPoB6 — La voix des Gones (@LavoixdesGones) January 13, 2023

Le droit à l’erreur interdit

Même si Strasbourg (désormais dirigé par Mathieu Le Scornet qui a pris le relai de Julien Stephan) reste sur un intéressant nul devant Lens (2-2), l’OL se doit évidemment de battre l’avant-dernier de la classe. Avec un seul succès au compteur en 18 journées, l’équipe alsacienne est celle qui a le moins gagné cette saison.

🗨 @LacazetteAlex en conférence de presse avant #OLRCSA "On vise la victoire, ça fait un moment qu'on n'a pas gagné à la maison. La semaine on s'entraîne bien, le coach est satisfait mais on n'arrive pas à retranscrire ça en match. Tout le groupe n'est pas en confiance" pic.twitter.com/ruqJgOeGPF — Olympique Lyonnais (@OL) January 13, 2023

Plus d’infos à suivre…

