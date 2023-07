La première édition du Festi Millebuis aura lieu le 22 juillet à Saint-Vallerin

Les vignerons de Buxy et les jeunes coopérateurs de Millebuis organisent la première édition du Festi Millebuis qui aura lieu le 22 juillet prochain à partir de 19h sur les hauteurs de Saint-Vallerin (La Grande Roche). Au programme, des concerts pop/rock avec les groupes Undercover et Doghouse, des dégustations de vins (winetruck) et un barbecue géant.



L’entrée est de 5 euros et gratuite pour les moins de 12 ans. Les billets de l’événement sont disponibles ici.