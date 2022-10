La préparation de la Fête des Lumières continue avec le projet participatif

La préparation de la Fête des Lumières 2022 continue, et un nouveau projet se dévoile avec un canevas proposé par le concepteur lumière Lyonnais Emilien Guesnard, les participants sont invités à apporter leurs idées et expérimenter leur mise en pratique sur le Beacon à travers de nombreuses formes.

Au cours d’ateliers se déroulant d’octobre à décembre à la MJC Monplaisir (25, Av. des Frères Lumière, Lyon 8ème), les habitants pourront habiller la structure en fabricant une seconde peau avec de la couture, peinture, etc, participer à sa mise en lumière, à la construction d’un dôme géodésique, ou encore participer à une danse collective.

L’objectif est de créer un objet unique, propre au territoire et aux idées des habitants qui le composent. Outil de cohésion sur le territoire lyonnais, Beacon of Hope tisse également des liens forts avec d’autres villes et visions.

L’œuvre finale sera présentée dans le jardin de l’Institut Lumière durant la Fête des Lumières, du 8 au 11 décembre.

Premier rendez-vous ce jeudi à 18h30, à la MJC Monplaisir. La réservation est souhaitée via l’adresse : accueil@mjcmonplaisir.net