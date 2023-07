La présence de perfluorées inquiète dans le sud de l’agglomération lyonnaise

Ce lundi se tenait le 8e comité de suivi avec les élus des territoires pour présenter les résultats de la campagne d’analyses des œufs de poulaillers individuels réalisée par l’Agence de santé régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes, et les résultats présentent des traces de PFAS.

À la suite d’études réalisées, les résultats comportent 40 échantillons récoltés sur 12 communes limitrophes (Lyon 7 et 8, Brignais, Chaponost, Charly, Feyzin, Francheville, La Mulatière, Saint Fons, Sainte Foy lès Lyon, Solaize, Vernaison, Vourles) ont été présentés au cours d’un comité des élus réuni ce jour. 85 % des échantillons (34 sur 40) ne respectent pas la norme européenne applicable aux produits mis sur le marché. La raison ? Car ils présentent des teneurs en PFAS égales en moyenne à deux fois la norme pour la somme des 4 PFAS recherchés. On compte d’ailleurs, des valeurs importantes puisque les plus élevées atteignent jusqu’à six fois la norme. Toutes les communes sont concernées par au moins un échantillon non conforme.

Les échantillons d’œufs comportant les taux les plus élevés sont situés à proximité de la plateforme industrielle de Pierre-Bénite. Au regard de ces résultats, il a été décidé de lancer une 3e campagne d’analyses des œufs de poulaillers domestiques. La recommandation existante sur les 16 communes est maintenue et inclura dorénavant le 2e arrondissement de Lyon. Des nouvelles investigations sur les œufs des particuliers seront également menées sur des communes comprises sur un axe Nord/Sud ainsi que sur un axe Est/Ouest de part et d’autre de la plateforme industrielle.

Tout cela avec un objectif de pouvoir comparer les résultats de territoires urbains, péri-urbains et ruraux. Les communes concernées seront contactées durant l’été pour organiser les opérations de prélèvement en septembre.