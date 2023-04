La présence du loup confirmée dans le secteur de Dompierre-les-Ormes

La préfecture de Saône-et-Loire le confirme la présence d’un loup dans le secteur de Dompierre-les-Ormes. “Depuis plusieurs semaines, des dommages épars mais récurrents sont déplorés sur les troupeaux domestiques de Saône-et-Loire”, note la préfecture. “Les attaques des derniers jours se sont concentrées dans le Clunisois. Afin d’identifier le prédateur qui en est à l’origine, les agents de l’OFB ont installé plusieurs pièges photographiques à proximité.

A noter que deux élus de Saône-et-Loire tirent la sonnette d’alarme concernant le loup dans le département. Le député Rebeyrotte et l’eurodéputé Decerle réclament une mise à jour du Plan loup.



Dans un communiqué, ils indique que “la présence du loup a pris une importance jusqu’ici inconnue dans le département de Saône-et-Loire : dix attaques récentes près du Creusot et de Cluny ce week-end, dont plusieurs sur des bovins charolais, au berceau même de la race charolaise. Ces animaux sont faits pour nourrir les hommes, éleveurs et consommateurs, pas pour nourrir les loups. Nous remercions le Préfet pour ses interventions efficaces, mais nos éleveurs ne peuvent pas vivre avec la peur au ventre pour la survie de leur élevage.”