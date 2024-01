La présence d’un loup confirmée à Marcilly-lès-Buxy

La préfecture de Saône-et-Loire confirme la présence d’un loup à Marcilly-lès-Buxy. Pour rappel, la zone a été touchée par de nombreuses attaques ces derniers mois.



Des photos ont été prises le 8 janvier par l’office français de la biodiversité. Il pourrait s’agir de l’individu blessé le 4 décembre à Morey. Selon la préfecture “Malgré une recherche au sang effectuée dès le lendemain, l’animal n’avait pas pu être retrouvé. Les images prises le 8 janvier correspondent probablement au même individu, qui aurait survécu à ses blessures”.



Le préfet invite les éleveurs du secteur à la vigilance. Il rappelle également que la campagne annuelle d’aides financières à la protection des troupeaux sera ouverte prochainement. Une grande partie des éleveurs d’ovins et de caprins du département pourront alors bénéficier d’aides à l’acquisition et à l’entretien de chiens de protection des troupeaux et de matériel de protection électrifié.

C.B.