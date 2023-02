La Presqu’île de Lyon a perdu 3000 habitants en 6 ans

Selon nos confrères du Bonbon Lyon, le 1er et le 2e arrondissement de Lyon sur la Presqu’île ont perdu 3000 habitants entre 2014 et 2020 en raison de l’augmentation du prix des loyers. Mais pas que ! Les difficultés pour garer son véhicules ainsi que les nuisances et incivilités sont aussi des facteurs qui ont entraîné une exode des habitants du centre de Lyon vers des arrondissements situés plus en bordure ou encore vers d’autres communes du Rhône. Selon BFM Lyon, la Croix-Rousse aurait perdu 1,3% de ses habitants sur la période concernée. Le Covid peut également expliquer ces changements de logements, les habitants souhaitant pour beaucoup reconnecter avec la nature après les différents confinements vécus.