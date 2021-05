La prise de rendez-vous est possible pour tous les plus de 18 ans sur Doctolib

Pour ne plus gâcher de doses, Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière que la vaccination serait ouverte à toutes les personnes majeures à compter du 12 mai prochain. Il sera donc possible pour tous les Français, de plus de 18 ans et sans aucune comorbidité, d’avoir accès à une première injection contre le Covid-19.

Ce mardi matin, la plateforme Doctolib vient d’ouvrir la prise de rendez-vous pour se faire vacciner à tous les plus de 18 ans. Avec 24 heures d’avance sur le calendrier fixé par l’exécutif, il est désormais possible de se faire vacciner, à condition qu’il reste des doses non utilisées.

Pour rappel, la vaccination contre le Covid-19 est ouverte depuis lundi à toutes les personnes âgées de 50 ans et plus.