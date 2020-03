La programmation des Nuits de Fourvière 2020 dévoilée !

Ce mardi matin, le festival des Nuits de Fourvière a dévoilé l’entièreté de son programme. Pour l’édition 2020, les diversités culturelles auront une place importante, avec “une note Africaine assez forte”.

Du 2 juin au 31 juillet s’enchaîneront 54 spectacles et 149 représentations. Au programme du théâtre, de la danse, du cirque et de l’opéra, des chansons françaises, du pop, du rock, du jazz et du classique.

Le festival avait déjà annoncé la présence des artistes lyonnais Pomme et Woodkid, ainsi que celle d’Alain Souchon, de Thom Yorke et de Francis Cabrel. Ce mardi, on apprend que Catherine Ringer, Louis Chedid, Andrew Bird, Philippe Katerine, Oxmo Puccino, Dionysos, Liam Gallagher, Asaf Avidan, Rodrigo y Gabriela et Agnès Obel seront de la partie.

Pour la première fois, deux soirées Métal seront organisées. La soirée de clôture sera gratuite. La billetterie ouvrira ce vendredi à 14h.