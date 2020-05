La PS5 sera disponible pour les vacances de fin d’année

Sony devrait sortir sa nouvelle Playstation aux alentours de Noël, la PS5 et sa nouvelle manette la dualsense. En effet la pandémie du Covid 19 n’a eu “aucun impact significatif sur le business pour l’année fiscale en cours” du groupe.

La PS5 devrait être 5 fois plus puissante que la PS4 et 10 fois plus rapide. La nouvelle console proposée par Sony Interactive Entertainment sera équipée de la technologie ray-tracing au niveau hardware, un lecteur Blu-ray 4K, un chargement court et stockage rapide grâce à une carte SSD. De plus les jeux de la PS4 seront compatibles à la PS5.

Au-delà de ça, Sony va sortir une nouvelle manette pour aller avec, la Dualsense, qui serait plus immersive que la Dualshock avec différents degrés de résistance sur les gâchettes.

Malgré les divers partenariats des deux géants du gaming autour notamment de l’intelligence artificielle, Sony et Microsoft restent concurrents pour ce qui est des consoles de jeux vidéos. Microsoft sortira donc sa nouvelle console également pour Noël, la Xbox série X.

Le prix de ces nouvelles consoles devrait se situer autour de 500 euros.