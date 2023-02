La qualification en demi, une fébrilité toujours présente, Jeffinho buteur… ce qu’il faut retenir d’OL-Grenoble

Olympique Lyonnais-Grenoble Foot 38, quart de finale de Coupe de France : 2-1 (2-0). Buts : Barcola (24′) et Jeffinho (38′) pour Lyon. Sbai (74′) pour Grenoble.

La qualification en demi-finale

L’Olympique Lyonnais a assuré l’essentiel ce mardi soir en s’imposant 2-1 face au voisin grenoblois à domicile au Groupama Stadium. Alors qu’ils avaient plutôt le contrôle du match en première période avec deux buts inscrits, les joueurs de Laurent Blanc se sont finalement de nouveau faits peur en ne proposant presque rien dans le second acte et en encaissant même un but dans le dernier quart d’heure. Malgré la volonté des visiteurs d’y croire jusqu’au bout, ce sont finalement bien les joueurs de Décines qui seront en demi-finale de cette Coupe de France, qui en cas de victoire, pourrait permettre aux Lyonnais de filer directement en Europa League la saison prochaine, en plus de rapporter le premier trophée au club depuis 2012. Le tirage au sort pour le dernier carré de la compétition aura lieu ce jeudi 3 mars à 20h50.

Une fébrilité toujours présente

Comme face à Auxerre ou face à Angers en championnat lors des deux dernières sorties, l’OL a de nouveau semblé ne jouer qu’une mi-temps sur deux face à Grenoble. Les sorties à la mi-temps de Tagliafico et Jeffinho n’ayant pas aidé, puisque les deux joueurs étaient les éléments les plus dangereux côté OL durant les 45 premières minutes. L’Argentin a d’ailleurs été auteur des deux passes décisives sur les buts de Barcola (24′) et de Jeffinho (38′). Même si la qualification reste l’élément essentiel de la soirée qu’il faudra retenir, Laurent Blanc devra cependant être conscient de l’irrégularité et de la perte de concentration entre plusieurs périodes d’une même rencontre et ce, durant les trois derniers matches notamment. L’Olympique Lyonnais reste malgré ça sur une période très positive d’un point de vue comptable avec 7 victoires lors de ses 9 derniers matches.

L’OL a gagné 7 de ses 9 derniers matchs TCC. — Data OL (@OL_Data) February 28, 2023

Jeffinho buteur

L’une des belles surprises de la soirée est brésilienne et elle se nomme Jeffinho. L’Auriverde a été très remuant et surtout le Lyonnais qui a apporté le plus de danger en première période, n’hésitant pas à alterner entre son côté gauche et une position plus axiale, en plus de son but inscrit à la 38e minute de jeu qui permettait de faire le break, il était aussi l’auteur de l’avant-dernière passe sur l’ouverture du score avec un bon décalage sur Tagliafico. Sorti à la pause, après avoir montré des signes d’une éventuelle blessure, il faudra attendre les prochains jours pour savoir si il ne sera pas indisponible pour les prochaines rencontres. Même constat pour Bradley Barcola, sorti sur blessure en seconde période…

La première titularisation de Jeffinho à l’OL :



-45 minutes disputées

-95.5% de passes réussies

-3 tirs

-1 but

-60% de dribbles réussis (3/5)

-2 tacles

-3 ballons récupérés

-6 petits ballons perdus pic.twitter.com/e4j00uNgU6 — Data OL (@OL_Data) February 28, 2023

Elliot Rogliardo