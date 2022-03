La quatrième dose de vaccin contre le Covid-19 ouverte aux plus de 80 ans

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce samedi 12 mars au Parisien que la quatrième dose de vaccin contre le Covid-19 est désormais ouverte aux personnes de plus de 80 ans dont la troisième dose de rappel date de plus de trois mois. Alors qu’il y a une “reprise des cas” selon le chef du Gouvernement, il n’y pas de changement de stratégie en vue concernant la levée des restrictions qui doit avoir lieu ce lundi 14 mars avec notamment la suspension du port du masque et de l’utilisation du pass vaccinal. Jean Castex explique : “Le conseil scientifique, que j’ai sollicité, nous dit que c’est surtout le sous-variant BA2 qui est à l’origine de ce rebond. Il est plus transmissible que l’Omicron initial, mais il ne semble pas plus dangereux.”

Mais se fiant à la pression hospitalière qui continue de baisser, la quasi totalité des restrictions sanitaires seront bel et bien levées. Mais pour combien de temps…?