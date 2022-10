La Région AURA a validé une augmentation du prix des TER

À partir du 1er janvier 2023, les TER et le Leman Express en Auvergne-Rhône-Alpes vont coûter plus cher pour les utilisateurs. La Région a validé une augmentation du prix de 2,95% pour les abonnés et de 8% pour les usagers traditionnels. Une augmentation qui va à contre-courant de tout ce que l’on peut voir en Europe où les différents pays incitent leurs citoyens à prendre le train. Surtout dans une période où les pénuries de carburant se sont enchaînées avec une hausse des prix également.