La Région AURA annonce 15 000 euros supplémentaires d’aide pour les anciens combattants

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé de nouvelles aides régionales pour les anciens combattants et les associations patriotiques. Un budget de 300 000 euros chaque année avait déjà été alloué pour aider le travail de mémoire et de passation de témoins qu’effectuent localement les associations et en soutien à l’engagement pour la Nation. 15 000 euros supplémentaires vont également être distribués à une dizaines d’associations patriotiques