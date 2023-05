La Région AURA et la SPA annonce un partenariat de près de 2 millions d’euros en faveur des animaux

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé un partenariat inédit de 2 millions d’euros avec la SPA pour la création d’un refuge et d’un dispensaire pour recueillir les animaux. Le refuge devrait être situé à Lyon dans le cœur de la ville et ouvrira en 2024 tandis que le refuge sera lui localisé à Saint-Laurent-de-Mure et devrait être livré en 2026. Une situation qui est la bienvenue puisque la plupart des refuges sont actuellement saturés et ne peuvent plus faire face à la hausse des abandons d’animaux, qui sont en plus de moins en moins adoptés…