La Région AURA veut aider financièrement les jeunes pour les permis de chasse et de pêche

Selon les informations du Dauphiné Libéré, le Pass’Region mis en place par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et qui offre des avantages aux jeunes de moins de 25 ans, pourrait inclure prochainement une aide au financement des permis de chasse et de pêche. Une aide au financement de 30 euros par an sur les frais liés à ces permis a été évoquée. Alors que cette proposition devrait être votée le 12 mai, elle a été vivement critiquée par l’opposition écologiste.