La région Auvergne-Rhône-Alpes lance sa plateforme pour les commerces de proximité

Début novembre, Laurent Wauquiez avait présenté un plan de 50 millions d’euros pour soutenir les commerçants de la région Auvergne-Rhône-Alpes durant la pandémie et faciliter leur présence digitale, que les deux confinements ont rendu essentiels à leur survie.



Ce jeudi 3 décembre, une nouvelle étape en ce sens est donc franchie avec le lancement officiel du site internet “jachetedansmaregion.fr”. Conçus pour recenser gratuitement tous les commerces en Auvergne-Rhône-Alpes qui le souhaitent sur une carte interactive, jachetedansmaregion.fr peut rediriger, soit vers une page de vente en ligne, soit un site internet d’une boutique ou même une page Facebook.



Déjà 10 % des commerçants de la région seraient inscrits sur le site, soit plus de 9000 commerces.



Avec une recherche possible soit par catégorie, soit par géolocalisation, la page se veut comme un outil interactif pour les consommateurs mais aussi pour les commerçants pour qu’ils franchissent ce premier pas de leur présence en ligne.



D’ailleurs une aide financière pour le développement digital des commerces est toujours en place, les différentes aides sont mentionnées sur le site de la région et un numéro de téléphone pour répondre aux questions sur ce sujet a été mis en place au 04.26.73.27.57.