La Région de nouveau au secours de la culture

La Région a annoncé des moyens supplémentaires pour les acteurs de la culture. 6 millions d’euros d’aides seront votés lors de la Commission permanente du Conseil régional du 17 septembre prochain.



Parmi les bénéficiaires on retrouve le Patrimoine (plus de 228 000€), les Arts plastiques (plus de 361 000 €), les festivals (plus de 722 000 €) et le Spectacle vivant (près de 4,7 millions €).

Ces subventions viennent compléter le plan d’urgence pour le monde culturel, doté de 15 millions d’euros, lancé par la Région dès le mois d’avril. Ce plan a d’abord eu pour objectif d’alléger les trésoreries des associations et des structures du milieu culturel.

Avec toutes ces aides, le budget Culture de la Région aura atteint près de 75

millions d’euros cette année