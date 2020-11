La région débloque des fonds pour aider la police municipale de Bron

300 000 euros, c’est l’enveloppe allouée aux forces de police de Bron par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour améliorer la sécurité de la commune.



Le président de la région Laurent Wauquiez et le maire de Bron Jérémy Bréaud, se sont rendus sur place, dans le quartier de Terraillon pour détailler la distribution de ces fonds dans le budget de la police municipale.



Une partie importante serait dédiée à l’amélioration de la télésurveillance. 70 caméras sont installées actuellement dans les rues de Bron pour surveiller les agissements et identifier les auteurs de délits si nécessaire, mais seulement la moitié sont en état de service.



Les effectifs devraient également être revus à la hausse et passer de 17 à 29 agents de police début 2021. Une promesse faite par Jérémy Bréaud (Les Républicains) pendant la campagne des Municipales.



La commune doit faire face à de nombreux actes d’incivilité et de délits. Le maire de Bron et la police ont été notamment la cible de menaces de mort après une vaste opération anti-stupéfiants.