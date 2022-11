La Région débloque une enveloppe pour la sécurisation des écoles

La Région débloque 10 millions d’euros pour sécuriser les écoles des communes d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Elle étend son action auprès des communes qui agissent contre l’insécurité avec ce « Pack sécurité écoles ». 10 millions d’euros seront ainsi dédiés à la sécurisation des écoles des communes d’Auvergne-Rhône-Alpes et permettront de financer :

– L’installation de systèmes de vidéoprotection aux abords des écoles et le remplacement de caméras obsolètes ou vandalisées : 50 000 € par an et par commune ;

-L’acquisition de bornes anti véhicules-béliers fixes ou mobiles : 10 000 € par an et par commune ;

– Le déploiement de dispositifs liés au Plan Particulier de Mise en Sûreté relatif aux attentats et aux intrusions (alarmes, dispositifs d’alerte, etc.) : 5 000 € par an et par commune ;

– L’acquisition d’équipements liés à la sécurisation des entrées/sorties d’écoles pour la police municipale ou le personnel municipal exerçant ces missions.

Par commune, ainsi, l’aide régionale dédiée à la sécurisation des écoles pourra atteindre 65 000 € par an.