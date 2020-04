La région demande à la SNCF de rembourser les abonnements TER

La Région Auvergne-Rhône-Alpes demande à la SNCF de ne pas prélever à ses abonnés l’échéance du mois de mars en raison du confinement des Français.

La SNCF s’est déjà engagée à ne pas prélever les frais du mois d’avril. Cette mesure est potentiellement reconductible au mois de mai. Laurent Wauquiez, à la tête de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, demande également que les prélèvements du mois de mars soient nuls.

“Les premières mesures de confinement décidées par le gouvernement ont débuté à la mi-mars. Il était pour le moins normal que nos abonnés prélevés à l’année ne subissent pas une double peine et ne paient pas pour un service dont on savait qu’il ne serait pas rendu.

Dans cette période financièrement difficile pour tous les ménages, la SNCF doit aller au-delà dès à présent, et mettre en œuvre le remboursement des abonnements TER du mois de mars. L’ensemble de nos abonnés qui n’a utilisé les transports en commun que pendant quinze jours ne doit pas payer pour un service qui n’a pas pu lui être rendu”, affirme Laurent Wauquiez.

A la problématique du remboursement des abonnements du mois de mars, Jean Lenoir, vice-président de la fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT), annonçait récemment que “c’est forcément une question qui va se poser. Mais après le confinement. L’urgence, aujourd’hui, est sanitaire. Le dédommagement, nous verrons ça plus tard” dans les colonnes du Parisien.