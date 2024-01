La région en alerte pour la neige et le verglas

Attention sur les routes ce mardi dans la région avec la Côte-d’Or qui est en alerte orange neige et verglas, la Saône-et-Loire, de son coté, est en alerte jaune.



Les départements en vigilance orange pourront connaître des pluies verglaçantes de façon plus localisées et plus transitoire. Une incertitude demeure sur l’extension spatiale et temporelle de ce phénomène, ce qui pourrait entraîner une hausse du niveau de vigilance pour ces départements.



En soirée de mardi, de faibles précipitations abordent la zone des départements en orange par le sud, de la Normandie à la Bourgogne/Franche-Comté, puis progressent en cours de nuit plus vers le nord. Ces précipitations se font parfois sous forme de neige dans un premier temps puis se transforment assez rapidement en pluies verglaçantes.



C.B.