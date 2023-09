Après la vigilance jaune à la canicule la région passe en vigilance jaune pour les orages. La Saône-et-Loire et Côte-d’Or sont notamment concernés.



Les orages devraient arriver en cours d’après-midi. Selon Météo-France, après de fortes chaleurs “exceptionnel” pour un mois de septembre, “l’arrivée d’un air plus froid par l’ouest va entraîner, dans un conflit de masses d’air”.



De fortes rafales de vents et de la grêle sont attendus.