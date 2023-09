La région en alerte pour les orages

La région a été placée en vigilance pour les orages et/ou pluie-inondation. Le Rhône, l’Ain, la Loire et l’Isère sont notamment concernées par une alerte jaune. La Drôme et l’Ardèche sont en alerte orange. On attend de forts cumul de pluie : parfois jusqu’à une centaine de millimètres ou un peu plus.



Ces cumuls pourront se produire sur de courtes périodes avec des intensités horaires voisines de 50 mm.

Ce lundi en matinée un axe pluvio-orageux peu mobile va s’étirer des cévennes aux régions frontalières avec la suisse.

Des lignes orageuses actives vont circuler cet après midi. Des averses parfois fortes se produiront accompagnées de bourrasques.