Le temps va changer ce mercredi avec l’arrivée des orages dans la région. Une perturbation qui pourrait être occasionnellement et localement dangereuse. Le Rhône, l’Ain et l’Isère ont été placés en alerte jaune “orage” par Météo France. Une alerte qui débutera à 11 heures pour s’achever dans la nuit de mercredi à jeudi.



On attend des rafales de vent pouvant atteindre les 70km/h, des averses de grêle sont également attendues.