La Région expérimente un nouveau système de vidéoprotection dans les gares et les trains

Direction le Centre Régional de Sécurité dans les Transports de la Gare de Lyon Part-Dieu pour Laurent Wauquiez ce lundi matin. Le président de la région, a présenté l’expérimentation de VigiTER, un système de vidéoprotection à bord des TER avec transmission en temps réel des images aux forces de sécurité.

Ces images, en haute définition, sont recueillies dans les gares et les TER. Elles permettent de piloter et de coordonner les moyens d’intervention de la SNCF et/ou des forces de sécurité. Cette expérimentation, a débutée en juillet sur une dizaine de TER dans la Région

D’ici l’été 2021, elle concernera 110 rames, soit un tiers du parc total. Concrètement plus de 1 400 nouvelles caméras de dernière génération vont être installées pour un montant total de 35 millions d’euros.

Pour le moment la ligne Saint-Etienne – Lyon, fait office de test car elle est couverte par un réseau de téléphonie mobile dont le débit permet la transmission en temps réel, y compris dans les tunnels.

A terme, l’objectif de la Région est de déployer la vidéoprotection sur 100% du parc TER d’Auvergne-Rhône-Alpes.