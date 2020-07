La région investit 500 000 euros pour venir en aide au secteur du jeu vidéo

Pour venir en aide au secteur du jeu vidéo fortement impacté par la crise, la Région a voté un fonds d’aide au développement à hauteur de 500 000 euros.

Un secteur au bord du Game Over

Décidée lors de la commission permanente du 9 juillet dernier, cette aide s’adresse à la trentaine de studios de production situés en Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième place forte du jeu vidéo en France après l’Île-de-France. Suite à la crise sanitaire, de nombreux contrats ont été suspendus ou annulés, coupant ainsi les vivres de ces entreprises. Cette somme devrait donc permettre de soutenir la création d’œuvres originales, actuellement bloquées au stade de développement.

Les critères d’attribution

Pour profiter de ce fonds issu d’un appel à projets, le studio doit disposer d’un jeu en développement, d’une valeur supérieure ou égale à 50 000 euros. Une sélection de projets sera ensuite réalisée sur la base de critères d’appréciation artistiques et culturels, comme l’originalité, la qualité de l’univers sonore, la faisabilité etc. Un comité d’experts composé de professionnels du secteur du jeu vidéo et de la culture se chargera de les départager. L’aide est plafonnée à 80 000 euros, dans la limite de 50% du budget de création.