La Région investit dans un nouveau centre de prévention des cancers

Le Centre Léon Bérard de Lyon figurant au top 100 des meilleurs hôpitaux mondiaux spécialisés dans le cancer, ainsi qu’au top 8 des meilleurs hôpitaux français dans le domaine ; c’est dans le but de valoriser son offre de soin que la Région Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité participer à la continuité du rayonnement du centre en matière de cancérologie, en votant, ce jeudi, une subvention de 600 000 euros destinée à la construction d’une toute nouvelle infrastructure dédiée à la prévention contre le cancer.

La Région 1er financeur du projet

Le projet est en partie financé par un total de 4 millions d’euros d’aides publiques ainsi que de l’enveloppe allouée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en faisant le 1er financeur du futur centre.

Ce nouveau bâtiment, dont les travaux démarreront en août prochain, sortira de terre en mars 2025 et constituera, selon un communiqué de La Région « Un nouvel équipement destiné au public, aux patients, ainsi qu’aux professionnels de santé et acteurs des territoires engagés dans la prévention ».

Immense, l’infrastructure « sera composée de 6 étages d’environ 110m2 chacun le long du boulevard Jean XXIII à Lyon, et disposera en un seul lieu de salles de consultations individuelles, d’espaces d’exposition et d’ateliers pour le public et les patients », indique La Région.

D’après le communiqué du premier financeur du centre, ce nouvel espace constituera « un centre d’expertise et de ressources à distance pour les professionnels de la santé et les acteurs engagés dans la prévention au cœur des territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes ». Il rassemblera donc des professionnels de santé de l’ensemble du territoire.