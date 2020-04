La Région lance une campagne de financement pour des associations

La Région a annoncé qu’elle allait mettre en place une campagne de mobilisation au bénéfice des principaux acteurs régionaux de la solidarité. Et pour cela, elle a lancé sa propre plateforme de financement participatif. La Région appelle donc à la générosité des habitants pour aider les différents organismes solidaires. Mais elle s’engage également à « verser 1€ pour chaque euro donné par une entreprise ou un particulier ».

Cet argent reviendra à huit structures régionales, actuellement en difficultés en terme de financement et de matériel. Sont donc concernées la banque alimentaire, le secours populaire, le secours catholique, Emmaüs, Habitat et humanisme, les Restos du cœur, la Croix rouge ainsi que le GESRA (Groupement des épiceries sociales et solidaires). Le but de cette levée d’argent serait de « fournir à ces acteurs associatifs du matériel de protection (gel hydroalcoolique, gants, masques…) afin qu’ils exercent leurs missions dans les meilleures conditions sanitaires ». Et pour cela, la Région lance un fonds de soutien exceptionnel de 3 millions d’euros.

La collectivité dirigée par Laurent Wauquiez « s’engage également à verser d’ores et déjà 30 000 euros pour chaque réseau associatif concerné, sans attendre le terme de la campagne de financement participatif ». Le but est de faire face aux urgences les plus pressantes.

Enfin, « cette campagne exceptionnelle doit être le témoignage, en ce temps de crise sanitaire, d’un immense état d’esprit de solidarité à l’échelle de toute la région ».



Pour participer rendez-vous ici