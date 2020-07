La région placée en alerte orange aux orages

Le temps va changer ce mercredi après-midi et conséquence la région est placée en alerte orange par Météo France, suite aux risques d’orages dans le Rhône, l’Ain, l’Isère et la Loire.



Ils pourraient être localement violents, et vont se développer cet après-midi et ce soir. Ils pourront donner de fortes chutes de grêle et des rafales de vent comprises entre 80 et 100 km/h. De fortes pluies sont également attendues en peu de temps (jusqu’à 30 mm en moins d’une heure).