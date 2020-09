La région teste des caméras thermiques dans trois lycées

La Région expérimente les caméras thermiques pour lutter contre le covid-19. L’expérimentation qui va durer entre 15 jours et 1 mois, va avoir lieu dans 3 établissements. C’est notamment le cas au lycée René Descartes à Saint-Genis-Laval, de la maison familiale de Morestel ou du lycée Louis Pasteur à Lempdes dans le Puy-de-Dôme.



Le but est de relever en temps réel la température des élèves, de détecter rapidement les personnes fiévreuses et de les soumettre au protocole sanitaire mis en place. Le dispositif est installé gratuitement par l’entreprise Stackr basée dans l’Ain, et il pourrait être étendu.