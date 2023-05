La remise d’un chèque de 6 000€ à l’association France Reins

Le 9 mars dernier avait lieu un gala de charité au profit du don d’organes à Lacroix-Laval. L’événement a été organisé par Rémi Reibel et assisté de Romy Courbarie et Margault Kemp et parrainé par Christian Tetedoie.

Avec 112 convives, la soirée a permis de récolter 6 000 € pour l’association France Reins. Ainsi, c’est ce vendredi, au restaurant gastronomique Tetedoie, qu’a eu lieu la remise du chèque au directeur de l’association.

Cet acte de générosité a un réel sens pour Remi Reibel qui a déjà subi deux greffes de reins et qui est reconnaissant de la chance qu’il a eue. Il souhaite offrir à d’autres personnes, cette même chance et souhaite véhiculer un message positif.

En France, il y a un peu plus de 60 000 personnes sous dialyse et un peu plus de 40 000 personnes greffés.