La rencontre entre l’OM et l’OL reportée après le caillassage du bus lyonnais

En marge de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais de la 10e journée de Ligue 1 qui devait se dérouler ce dimanche soir (20h45), le car de l’OL a été attaqué par des hooligans marseillais environ une heure avant le match, lors du trajet vers le stade Vélodrome. Fabio Grosso a été grièvement blessé au visage par des projectiles. L’entraîneur de l’OL a été aperçu le visage en sang. Raffaele Longo, adjoint du coach lyonnais, a également été touché à un œil. La rencontre a donc été reportée en attendant de possibles sanctions à venir envers le club marseillais.



Au vu des événements, “la ligue a pris la décision de ne pas maintenir la rencontre. Les forces de l’ordre sont concentrées sur l’évacuation du stade et la sécurité des joueurs lyonnais et des supporters lyonnais.” Sept interpellations ont été effectuées par les forces de l’ordre, dont deux pour caillassage.



Ce n’est pas la première fois que des incidents extra-sportifs se produisent dans un Olympico. Le 21 novembre 2021, la rencontre avait déjà été reportée après le jet d’une bouteille sur Dimitri Payet. Le match avait été rejoué à huis clos.

