La réponse d’Antetokounmpo qui fait le buzz (vidéo)

Après l’élimination surprenante des Bucks de Milwaukee au premier tour des play-offs NBA par le Heat de Miami (1-4), la superstar Giannis Antetokounmpo s’est agacé au moment où un journaliste a évoqué cet “échec”.

Dans un échange tendu qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, le double MVP (2019, 2020) a lancé : « Vous m’avez posé la même question l’année dernière. Et vous ? Est-ce que vous avez une promotion tous les ans ? Non, c’est ça ? Alors chaque année de travail débouche-t-elle sur un échec ? Oui ou non ? Non ».

😳 𝐋'𝐢𝐧𝐜𝐫𝐨𝐲𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐫𝐞́𝐩𝐨𝐧𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐢𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐞𝐭𝐨𝐤𝐨𝐮𝐧𝐦𝐩𝐨 quand on lui demande si la saison est un échec ! pic.twitter.com/w2BJdBGOCJ — NBAextra (@NBAextra) April 27, 2023