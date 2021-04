La République en Marche dévoile ses candidats pour les régionales et départementales

Les têtes de listes pour les élections régionales et les départementales de la République en Marche sont tombées.



Pour les régionales



Le député (Larem) Bruno Bonnell briguera la présidence de la région Auvergne Rhône-Alpes. Il sera suivi au titre de la liste de la Métropole de Lyon, par la Modem Fouziya Bouzerda, ancienne adjointe et vice-présidente de Gérard Collomb à la mairie et à la métropole de Lyon.



Pour les départementales



Le département du Rhône voit un binôme dévoilé en les personnes de Nadine Beaudet (Mouvement radical social libéral) (MRSL) et de Dominique Despras (Modem). Cependant, la tête de liste reste pour l’instant non connue.



Dans le département de l’Ain, (Larem) Olga Givernet figurera aux côtés du maire (Agir) de Saint-Bernard, Bernard Rey, ancien élu lyonnais pour le dépôt des listes. La tête de liste reste là encore inconnue à ce moment.



Enfin, dans la Loire, le binôme de candidats sera composé quant à lui de Christelle Creac’h (Société civile) et de Quentin Bataillon (Agir).



L’apparition de nouveaux profils



Dans un communiqué, la République en Marche a souhaité souligner l’arrivée de nouveaux profils pour ses listes de candidats. Bruno Bonnell s’est engagé à intégrer dans les listes éligibles au moins 15 % de personnes n’ayant jamais eu de mandat électif. La liste intègrera également l’ensemble des composantes de la majorité présidentielle ainsi que des personnes issues de la société civile.