La restauration de “l’Horloge aux Guignols” débute ce lundi

La restauration de l’horloge Charvet dite “Horloge aux Guignols” commencera lundi 15 juin. Elle sera installée sur la façade de l’Hôtel de Gadagne. Acquise par la Ville de Lyon en 2012 pour 100 000 €, l’horloge Charvet, du nom de son créateur, va donc quitter sa place historique pour être déplacée et rénovée.



Construite en 1864 dans le mur d’une propriété privée de la rue de la Poulaillerie dans le 2e arrondissement lyonnais, “l’Horloge aux Guignols” ne fonctionnait plus depuis de nombreuses années. La Ville de Lyon a décidé de la remettre en route et de la réinstaller dans un lieu plus symbolique à partir de ce lundi. En effet, de nombreux habitants sont attachés à cet élément du patrimoine lyonnais. Elle illustre l’activité horlogère de la ville et la place qu’occupe la capitale des Gaules dans les traditions marionnettiques.



Dans un second temps, à partir du mois de septembre, des travaux seront engagés pour permettre de déposer le cadre sur son nouveau mur. L’opération devrait être finalisée en janvier 2021.