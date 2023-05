La rivière du furet redécouverte à Saint-Étienne

La métropole de Saint-Étienne redécouvre en partie de la rivière du Furet. Ce sont 300 mètres qui vont être remis à l’air libre. Les travaux auront lieu au niveau du rond-point Velocio au sud de la ville. Le but est de réduire le risque d’inondation en cas de crue.

Les travaux commenceront en juillet et devraient durer une année. La rivière prendra la place de l’actuel parking de la Digonnière, qui va être déplacé. Plusieurs centaines d’arbres et d’arbustes seront plantés permettant de favoriser la reconstitution des milieux naturels et de développer des îlots de fraîcheur.