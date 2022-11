Ce week-end, dans la nuit de ce samedi 3 au dimanche 4 décembre, aura lieu la célèbre course la Sainté-Lyon. Cette course historique reliant les deux villes fera 78km avec un dénivelé positif de 2050m notamment. Le départ se fera depuis le Parc des Exposition de Saint-Etienne et les participants passeront par les Monts du Lyonnais avant d’arriver dans la capitale des Gaules.