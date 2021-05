La saison 2 du “Kiosque des chefs solidaires” débute ce lundi à Lyon

Par l’intermédiaire de son association “Envie d’un sourire”, le chef Fabrice Bonnot lance la saison 2 du “Kiosque des chefs solidaires”. Du 17 au 21 mai prochain, 10 chefs, dont trois nouveaux participants (Grégory Cuilleron, Pascal Nolin et David Cano), vont s’associer et se relayer pendant ces cinq journées pour proposer deux menus par jour (midi et soir) aux Lyonnais.

A travers ces délicieux repas qui vont être concoctés tout au long de la semaine, l’objectif de ce rendez-vous caritatif est d’apporter un soutien financier à l’Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique (IHOP) du centre Léon Bérard.

Située place Antonin Poncet, cet évènement, soutenu par l’illustre mère lyonnaise Jacotte Brazier, fait suite au succès de la première édition.

Pour participer à cette mobilisation, rien de plus simple :

Commande 48h à l’avance sur www.kiosque-chefs-solidaires.fr

Retrait au kiosque entre 10H et 13H et/ou 15h et 18h le jour J en click & collect.

Livraison possible en supplément, sur demande.

Prix du menu adulte (entrée, plat, dessert) 28,50 €

Prix du menu Ptit gourmet (entrée, plat, dessert) 14 €